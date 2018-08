Quand le cidre s'inspire de la bière

Le public québécois, à commencer par les jeunes, semble donc prêt à accueillir des cidres qui détonnent. «C'est l'engouement pour les bières amères comme l'IPA qui a tout changé, a affirmé Hugo Poliquin quand on lui a demandé ce qui avait précipité ce changement. L'amertume est une propriété précise du cidre sec. On veut des choses digestes, plus rafraîchissantes. Le goût pour l'amertume s'est développé et les gens sont de plus en plus friands de nouveauté.»

Des innovations qui suscitent la curiosité

Un point de vue partagé par Étienne Tremblay, qui s'est naturellement tourné vers cette clientèle, notamment en proposant ses produits dans des bouteilles au format et à l'allure inspirés de ce qui se fait de mieux dans le milieu des microbrasseries.

«On s'est adressés à ces gens-là parce que ce sont nos amis et connaissances, mais c'est certainement un bon endroit pour trouver des palais curieux, a-t-il reconnu. On sait qu'il s'agit de gens désireux de découvrir des produits originaux.»

La suite logique pour le cidre est donc des produits plus acides élaborés notamment à partir de pommettes, à la lumière du succès des bières sures, Gose et autres Berliner Weisse.

Des produits que l'on risque de plus en plus de découvrir directement sur place ou à l'occasion d'événements spéciaux au verger, encore une fois à l'image du monde brassicole. Il n'y a pas si longtemps, «imaginer que des gens se déplaceraient en masse jusque chez Dieu du Ciel! à Saint-Jérôme pour acheter de la bière, c'était impensable», soutient Étienne Tremblay. «Notre production 2017 va être vendue en 2019, et on va certainement accueillir les gens chez nous avec une vente à la ferme.»