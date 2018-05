Club Pelicano: faire trempette

Ce n'est pas le cas, mais l'équipe du tout nouveau Club Pelicano a tellement joué à fond sur les références aux bains publics et aux piscines que l'effet est à s'y méprendre: carrelage bleuté, déclinaisons pastel, icônes amusantes, inscriptions comme «No Diving» à l'entrée...

«On voulait que l'endroit soit festif et rappelle une chaude journée en Europe», explique le copropriétaire, qui a aussi tiré son inspiration de la piscine Molitor, à Paris, et de son esthétique Art déco.

Au trio derrière le populaire bar péruvien Tiradito (Schmidt, le chef Marcel Larrea et David Dumay) s'ajoute Sébastien Jacques (Furco, bar à vin Bü, Tiradito), qui a construit une belle carte autour des vins nature et est allé chercher les mixologues Alexandre Kinx (Le Royal) et Dimitry Saint Louis (Nacarat), qui ont créé une carte des cocktails se déclinant en aperitivo et poolside d'inspiration tropicale.

D'abord bar - la piste de danse s'anime au son des DJ qui marient l'afro-beat, l'électro ou le disco, selon la soirée -, l'endroit permet tout de même de se sustenter jusqu'au petit matin, grâce à un menu inspiré par de la nourriture dégustée en voyage, un peu partout autour du globe (comprendre pain bao vapeur, lobster roll, poulet frit karaage à la japonaise), complété par de délicieuses «cannes maison» (escargots en escabèche, maquereau, pieuvre) mitonnées par la chef Fabrizia Rollo (Fabrizia).

L'endroit tout indiqué pour faire une saucette pendant l'été!

1076, rue De Bleury, Montréal, http://www.clubpelicano.com/