2e Semaine du cidre: à la découverte des cidres

Organisé par les Producteurs de cidre du Québec, cet événement s'adresse autant aux mordus du cidre qu'aux curieux, et offre des activités thématiques organisées dans les cidreries, des dégustations dans les succursales de la SAQ, des cidres en fût dans des bars (notamment chez Dieu du ciel! et Harricana) et autres 5 à 7 thématiques dans des restaurants.

De quoi tomber dans les pommes!

https://cidreduquebec.com/semaine-du-cidre/