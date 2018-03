Le concours de mixologie Humour on the Rocks de retour

Iris Gagnon-Paradis

Prenez un humoriste et un mixologue professionnel. Mélangez bien et vous obtenez le concours de mixologie Humour on the Rocks, une soirée-bénéfice organisée par AmbaHaHassadeur, le comité philanthropique de l'École nationale de l'humour, qui sert à contribuer au financement de l'école, dont c'est le 30e anniversaire cette année.