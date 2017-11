Une absintherie au Québec

«L'équilibre du goût est difficile à atteindre, dit M. Doyon. On jongle avec 12 plantes, certaines plus amères, d'autres plus florales, plus sucrées.»

Les deux absinthes de l'Absintherie des Cantons sont vendues depuis l'été à la SAQ. Jean-Philippe Doyon espère populariser cet alcool en ouvrant en 2018 sa distillerie au public. Il souhaite aussi faire découvrir l'absinthe aux chefs. Car selon lui, la complexité du produit serait un atout en cuisine.

Absinthe blanche

Le nom «Fleur bleue» est un clin d'oeil à l'absinthe suisse, souvent appelée «bleue». Moins forte en alcool et moins amère que la verte, la boisson est ronde en bouche, où dominent les parfums d'anis. C'est une absinthe facile d'approche et tout en finesse. M. Doyon conseille de mélanger de deux à quatre parts d'eau pour bien l'apprécier.

Absintherie des Cantons Absinthe Fleur Bleue, 55 $ (13312185)

Absinthe verte

Très différent de l'absinthe blanche, le Joual Vert contient 68 % d'alcool. Ce fort taux permet, entre autres, de préserver la couleur naturelle de la boisson. Ses arômes sont plus herbacés. Cette absinthe est moins soyeuse en bouche, plus puissante et plus amère. Elle se déguste dans un mélange de trois à cinq volumes d'eau, et avec un peu de sucre, pour couper l'amertume.

Absintherie des Cantons Absinthe Joual Vert 2017, 65 $ (13306308)

Un gin à l'argousier

Jean-Philippe Doyon cultive son absinthe sur une terre qui appartient à un producteur d'argousier. Les deux entreprises ont créé un nouveau produit: un gin à l'argousier. La peau du petit fruit étant très épaisse et amère, M. Doyon explique que le dosage est plus difficile à réaliser. C'est pourquoi les arômes de l'argousier sont très discrets. On y trouve davantage des notes terreuses en finale. Pour l'apprécier, il faut absolument l'ouvrir avec de l'eau.

Absintherie des Cantons Wendigo Dry Gin à l'Argousier, 35 $ (13305831)