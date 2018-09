Les vendanges en quatre questions

Qu'est-ce que la véraison?

A) Une maladie

B) Une loi

C) Le changement de couleur du raisin

RÉPONSE: C

La véraison est le moment dans l'été où les raisins changent de couleur. La période varie chaque année en fonction du climat et du cépage. Cette étape n'est pas qu'esthétique. Elle signifie que l'acidité du fruit décline et que le sucre et les arômes augmentent. La véraison permet aux vignerons d'estimer le début des vendanges qui commencent généralement 45 jours plus tard. Avec le réchauffement climatique, cette période tend à s'allonger, puisque les vignerons profitent du fait que la véraison se produit plus tôt pour vendanger des raisins plus mûrs, donc plus tard.

L'Italie devrait conserver son titre de premier producteur mondial de vin encore en 2018, même si le pays a reçu beaucoup de pluie cette année. Dans le Piémont, le vigneron Tino Colla, bien connu pour ses rouges à base de nebbiolo, propose un vin plus souple à base de dolcetto. Le coup de foudre est immédiat! Ses parfums de rose, de cerise et de thym émanent du verre. Sur les papilles, de surprenants tannins se combinent aux arômes très fruités. Pizza ou spaghetti à la sauce bolognaise, impossible de se tromper.

Poderi Colla Pian Balbo 2016, 18 $ (13674362)