Prêts pour les vendanges?

La canicule estivale fait le bonheur non seulement des vendeurs de climatiseurs, mais aussi des vignerons. Cette année, les vendanges s'annoncent sous les meilleurs auspices et seront probablement hâtives. Ceux qui veulent participer à la récolte devraient songer à réserver leur place. Les autres seront heureux d'apprendre qu'il sera aussi possible de célébrer l'occasion un verre à la main.

Magog-Orford: La Fête des vendanges fête 25 ans

Un quart de siècle: on peut dire que l'événement a pris de la bouteille! Cette année encore, la Fête des vendanges lance le coup de sifflet des récoltes dans la région et compte bien ouvrir d'excellents crus pour souligner son 25e anniversaire; les bulles y seront justement à l'honneur, avec un nouveau pavillon consacré aux vins mousseux. Au menu: foulage de raisins, rencontres avec les producteurs québécois, souper à bord de l'Orford Express, spectacles musicaux, camions de cuisine de rue, artisans et, il va sans dire, dégustations oenologiques et gourmandes.

Prix des billets: 13 $ à 35 $ selon le forfait choisi Les 1er, 2, 3, 8 et 9 septembre, à la Pointe Merry de Magog

http://fetedesvendanges.com

Domaine Bresee: Récoltez puis pressez

Cette année, ce vignoble de Sutton ouvre encore ses portes à ceux qui désirent jouer du sécateur au gré des ceps. À partir de 10 h, une petite formation est donnée aux participants avant d'aller récolter les grappes. Après la pause du midi (il faut apporter son propre pique-nique), l'activité reprend jusqu'à 17 h, heure du concours de rapidité de pressage au pied entre les participants. Enfin, à 17 h 30, un grand repas (pâté au poulet, méchoui porc et boeuf, poulet barbecue, selon la journée) est servi avec un verre de vin.

La journée de vendanges coûte 27 $ par personne, taxes incluses. Les 15, 22 et 29 septembre. Attention, l'activité est courue; réservation dès maintenant auprès du domaine au 450 538-3303 ou par courriel à info@vignobledomainebresee.com.