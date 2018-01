Des bouteilles à mettre en cave

Stéphanie de Boüard-Rivoal

Stéphanie de Boüard-Rivoal dirige depuis peu le prestigieux Château Angélus à Saint-Émilion. Les bouteilles de Château Angélus sont rares au Québec. Le troisième vin du domaine, No 3 d'Angélus 2014 (code SAQ: 12167019), est un choix abordable. Selon elle, le millésime 2014 pourra se conserver jusqu'en 2026. Les enfants de la femme d'affaires, nés en 2016 et en 2017, n'ont pas encore de bouteilles dans la cave familiale. Elle leur a toutefois déjà réservé des bouteilles de Lafite-Rothschild, de Cheval blanc, de Petrus, de Pavie et de bien d'autres châteaux bordelais.

«La cave familiale est composée à 90 % de vins français», explique Stéphanie de Boüard-Rivoal. Elle cite entre autres les champagnes millésimés de Selosse, d'Henri Giraud, de Krug et de Roederer, plusieurs vins du Rhône de Guigal, de Rayas et de Beaucastel, et des vins de la Loire. Parmi eux, elle affectionne le Sancerre La Moussière d'Alphonse Mellot. Le millésime 2016 possède une bonne acidité qui permettra au vin de rester en cave plus de 10 ans.

La Moussière Sancerre 2016 29,85 $ (33480)