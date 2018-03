Décès de Robert Wilmers, propriétaire du Château Haut-Bailly

M. Wilmers, mort d'une crise cardiaque à son domicile samedi soir, était PDG de M&T Bank depuis 1983. Il avait supervisé l'expansion de ses actifs, passés de 2 à 120 milliards dollars entre 1983 et aujourd'hui, a indiqué la banque dans un communiqué.

Président de l'Alliance française de New York, il s'était affirmé comme francophile, amateur de grands crus bordelais et mécène d'institutions de la ville aquitaine, comme la Cité du vin ou l'Opéra national de Bordeaux.

Il avait acquis Château Haut-Bailly en 1998, contribuant à élever sa réputation parmi les grands crus, avant de racheter fin 2011 le domaine voisin de Château Le Pape.

«C'était un banquier remarquable, et plus encore un citoyen remarquable et un ami merveilleux», a déclaré Warren Buffett, 87 ans, célèbre investisseur américain et troisième homme le plus fortuné au monde, selon le classement du magazine Forbes.

Marié et père de deux enfants, M. Wilmers avait reçu en octobre la distinction d'officier de la Légion d'honneur des mains du maire de Bordeaux, Alain Juppé.