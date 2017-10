La Grande Dégustation de Montréal: tout sur le vin

Plus grand événement vinicole de l'est du Canada, la Grande Dégustation de Montréal rassemble pas moins de 188 producteurs venant de 15 pays, avec 1100 bouteilles à déguster.

Dans le contexte des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, le festif champagne sera mis en vedette cette année, question de créer un peu d'effervescence!

Aussi sous les projecteurs: l'État de Washington comme région invitée et le riesling en tant que cépage-vedette.

À ne pas manquer: les populaires Petites dégustations, où six producteurs-vedettes ont chacun six minutes pour faire découvrir leurs produits à un groupe de six personnes! Téléchargez la nouvelle application pour en savoir plus.

Du 2 au 4 novembre, à la Place Bonaventure Entrée : 15 $ (12 $ en prévente), plus 1 $ par coupon de dégustation