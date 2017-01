La Cité du vin a accueilli 270 000 visiteurs en 2016

«Sept mois après l'ouverture au public, La Cité du vin à Bordeaux a accueilli dans les espaces payants près de 270 000 visiteurs, de plus de 144 nationalités, ainsi que 879 journalistes français et internationaux, 970 groupes et 250 événements privés», a indiqué la Fondation pour la culture et les civilisations du vin.

Les Français sont principalement venus visiter ce lieu à l'architecture ronde et originale, suivis par les Britanniques et les Américains.

Inaugurée le 31 mai 2016 par le président François Hollande, la Cité du vin propose un parcours permanent immersif, sensoriel et interactif sur le vin, des ateliers oenoculturels, de nombreux spectacles, concerts et débats.

Une exposition, Bistrot! De Baudelaire à Picasso, aura lieu du 17 mars au 21 juin. Une centaine d'oeuvres seront exposées pour «mettre en lumière le rôle essentiel des cafés et des bistrots dans la création et la société», a précisé la Fondation dans un communiqué.