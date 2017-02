Des vins pour accompagner la fondue au fromage

Assemblage du Québec

Le seyval blanc n'a pas fini de nous séduire. Cet hybride français est le cépage blanc le plus planté au Québec. Ses vins rappellent parfois ceux à base de chardonnay. La cuvée Charlotte du domaine Les Brome est un assemblage de seyval et de geisenheim, un hybride allemand plus parfumé. Dans le verre, le vin sent les fleurs et les oranges. Sa bouche est tendue et a assez de tonus pour soutenir le gras du fromage. On perçoit de la rondeur et de la finesse qui ajoutent de l'équilibre. Troquez le gruyère et l'emmental contre des fromages du Québec et ce sera parfait!

Domaine Les Brome Cuvée Charlotte 2015 16,45 $ (11106661)

Divine Autriche

Difficile de ne pas succomber aux charmes des vins autrichiens. Cépages originaux, taux d'alcool raisonnables et souvent peu boisés, ils ont conquis en quelques années le coeur (et le verre) de nombreux spécialistes. Le grüner vetliner est le cépage phare du pays. Il donne des blancs croquants et épicés qui s'agencent à merveille avec les fromages. Celui-ci vient tout juste d'arriver à la SAQ. Élaboré par le domaine Hermann Moser, il séduit avec ses notes de pomme, de pêche et de camomille. L'acidité est bien dosée et la finale rappelle le poivre blanc. Un régal!

Hermann Moser Grüner Veltliner Karmeliterberg 2015 21,95 $ (13110022)