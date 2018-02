 Cinq cuvées pour les classiques d'hiver 

Karyne Duplessis Piché

Après avoir dévalé les pentes, patiné ou passé des heures à pelleter, ces cinq bouteilles feront un heureux mariage avec votre plat d'hiver préféré.

Avec la fondue au fromage Que la fondue soit cuisinée avec un classique mélange de gruyère et d'emmental, ou avec des fromages du Québec, ce chenin blanc du domaine Raats, en Afrique du Sud, fera un accord sublime. Il dégage des odeurs de cire d'abeille, de citron vert et de fleur. Le vin apportera une fraîcheur bienvenue sur les papilles avec son attaque vive, suivie d'une texture grasse et de notes de miel et de poire. C'est une belle découverte.

Avec la soupe à l'oignon Il existe des tonnes de recettes de soupe à l'oignon. Ce vin de la Loire ira de pair avec une préparation contenant du bouillon de boeuf et du vin rouge. Il contient un assemblage surprenant de cabernet franc, de gamay et de côt, mieux connu sous le nom de malbec. Le résultat ne vous laissera pas sur votre soif. Les arômes de framboise et de cerise se mêlent aux notes subtiles, plus végétales, du cabernet franc. La bouche est croquante, très fruitée et peu tannique. Produit entre les célèbres châteaux d'Amboise et de Blois, ce vin est élaboré selon les règles de la biodynamie.

Avec la fondue chinoise Des légumes en tout genre, une kyrielle de viandes, de sauces et des trempettes, la fondue chinoise réunit une foule de saveurs. Pour réussir son accord, il faut miser sur un rouge pas trop corsé. L'idée d'un Beaujolais vous fait déchanter ? Essayez celui-ci de l'appellation Juliénas. Ses arômes et sa structure ressemblent davantage à celles d'un pinot noir qu'un gamay, cépage des beaujolais. Il est fruité sur des notes de violette, de cerises noires et d'épices qui se fondent dans une bouche légèrement corsée. C'est long en bouche... et c'est très bon !

Avec la raclette La mondeuse est beaucoup moins connue que sa cousine, la syrah. Ce cépage de Savoie exprime pourtant les mêmes notes poivrées et épicées. Plusieurs vins de mondeuse sont en vente à la SAQ. Celui de Pascal et d'Annick Quénard est l'un des plus chers, mais il en vaut le coût. D'abord, parce qu'il est élaboré selon les règles de l'agriculture biologique. Ensuite, parce qu'il charme à tout coup avec ses notes de fraise, de fruit et de poivre. Ses arômes de fruits sont soutenus par une belle trame tannique et une longue finale gourmande. Avec ses 12 % d'alcool, la bouteille sera vite terminée.

