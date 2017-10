 Explorer les vignobles de Washington 

Cinq vins de l'État de Washington

Pour apprécier le potentiel des vins de l'État de Washington, rien ne vaut une dégustation. Puisque la région ne possède pas encore un style de vin défini, il y en a pour tous les goûts.

Classique riesling

Les Milbrandt sont réputés pour leur riesling. Ils vendent une partie de leurs raisins et se retrouvent dans le Kung Fu Girl de la marque Charles Smith. Le domaine élabore aussi ses propres cuvées, dont ce riesling tradition, un blanc savoureux. Le vin sent la pomme, le pamplemousse blanc, les fleurs et la roche mouillée. L'acidité n'est pas mordante et offre un bel équilibre avec le sucre résiduel. C'est complexe, rond et long en bouche.

Milbrandt Tradition Riesling 2015, 19,40 $ (12704793)

Puissant assemblage

Dans l'État de Washington, le merlot donne des rouges si puissants et structurés qu'ils sont souvent confondus avec des vins à base de cabernet-sauvignon. La famille Hedges assemble ces deux cépages avec de la syrah. Le résultat est charnu et accessible. Les arômes de fruits rouges se fondent dans une bouche tannique, mais pas lourde. L'élevage en fût de chêne ajoute des notes de vanille et d'épices. Un rouge parfait pour accompagner les plats mijotés en automne.

Hedges C.M.S. 2014, 22,90 $ (10354478)

Vive le sauvignon!

Barnard Griffin est incontournable dans le milieu viticole de Washington. Ce producteur a fondé le premier vignoble familial de l'État et il est toujours une référence dans la région. Il vinifie des cépages inusités, dont le malbec, l'albarino et le tempranillo. Ses vins sont surprenants. Le vigneron élabore du sauvignon blanc depuis 40 ans. Un vin qui explose de notes d'agrumes et de pêche. Il est frais, onctueux et délicieux.

Barnard Griffin Fumé blanc 2015, 19,45 $ (13339038)

Avec de la classe

L'École 41 est l'un des domaines de l'État de Washington les plus connus au Québec. Il se situe dans la région de Walla Walla, un endroit où plusieurs francophones se sont installés au XIXe siècle. Le domaine commercialise différents vins, dont ce rouge à base de syrah, une variété de raisin en pleine expansion dans la vallée. Sa robe très opaque dévoile des arômes de cassis. Sa bouche est parfumée et les notes apportées par le bois sont bien intégrées. Un vin cher, mais d'une grande complexité.

École No 41 Syrah Columbia Valley 2014, 41 $ (10709030)

À suivre

Les vins de Bookwalter Winery ne sont pas offerts à la SAQ. Ils seront néanmoins à la Grande Dégustation de Montréal, où il sera possible d'acheter les bouteilles à l'unité. Ça tombe bien, car ce domaine produit des vins très élégants qui valent le détour. La cuvée Suspense est un assemblage de merlot et de cabernet franc. À ce prix, les attentes sont élevées et on n'est pas déçu. La structure du vin est épatante. Les tannins se fondent dans une bouche épicée aux arômes de fruits noirs. À mettre dans la cave quelques années.

Bookwalter Winery, Suspense 2015, 70,25 $