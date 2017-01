 Vins: bien boire pour moins de 20 $ 

Soleil de la Sicile

Rien de tel qu'un vin de la Sicile pour ajouter du soleil et un peu de chaleur dans son verre. Ceux produits par la famille Planeta sont des valeurs sûres. Les Planeta cultivent la vigne aux quatre coins de l'île. Leur cuvée La Segreta est un assemblage de quatre variétés, dont le grecanico et le chardonnay. Résultat: un blanc parfumé sur des notes de fruits tropicaux, rond et presque gras en bouche.

Planeta La Segreta 2015, 16,45 $ (00741264)

Vif et croquant

L'albarino, aussi appelé alvarinho, est un cépage dont la popularité ne cesse de grandir. Ce raisin vert est surtout planté sur la côte ouest de l'Espagne, en Galice, et dans le nord du Portugal. Depuis peu, il se retrouve même au Québec, au vignoble du Nival, près de Sorel. Le domaine québécois essayera dans quelques années de produire un blanc aussi vif et citronné que ceux d'Espagne. D'ici là, la Bodega Paco et Lola propose un nouveau blanc élaboré avec cette variété. La cuvée Lolo sent les agrumes et les fleurs blanches. En bouche, l'acidité est bien dosée. Ce n'est pas très aromatique, mais c'est bien fait.

Lolo Paco & Lola Rias Baixas 2015, 15,95 $ (13089868)