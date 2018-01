Maxence Parrot rafle l'or en Big Air aux X Games

Le Québécois Maxence Parrot est monté sur la plus haute marche du podium à l'épreuve de Big Air, lors des X Games présentés à Aspen, au Colorado, vendredi soir.

Pour une troisième année consécutive et une quatrième fois en cinq ans, Parrot est décoré d'or dans cette discipline. L'athlète de 23 ans a obtenu un total de 75 points pour ses deux meilleurs sauts et il a devancé le Norvégien Markus Kleveland (73 points) et le Japonais Yuki Kadono (68 points).

En vertu d'un total de 61 points, le Canadien Mark McMorris, de Regina, a conclu l'épreuve au pied du podium à égalité avec l'Américain Chris Corning. Tyler Nicholson, de North Bay, en Ontario, s'est contenté de la sixième position (52 points).

Parrot pourra ajouter cette médaille d'or à sa collection aux X Games. Depuis qu'il a commencé à participer à cet événement, en 2013, le planchiste de Cowansville compte sept podiums à sa fiche. Il a également raflé l'argent à deux reprises en Big Air lors des X Games d'Europe.

Parrot a représenté le Canada en slopestyle lors des Jeux olympiques de Sotchi, en 2014, terminant cinquième. Il prendra part à l'épreuve de Big Air lors des Jeux de PyeongChang, dans moins d'un mois, en compagnie de McMorris et Nicholson.