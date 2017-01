Slopestyle: un premier podium aux X Games pour Alexandre Beaulieu-Marchand

«C'est mon premier podium aux X Games. Mentalement, je suis plus solide que jamais. Je pense que c'est vraiment ce qu'il me manquait ces dernières années. Je réalise maintenant que j'ai ce qu'il faut pour avoir du succès. Au départ, je n'avais aucun doute que j'allais réussir ma descente. Je suis très heureux de mon état psychologique et je suis d'attaque pour d'autres excellents résultats», a indiqué le Québécois.

Beaulieu-Marchand, qui est âgé de 22 ans, a amassé 92 points en finale, terminant à seulement 2,33 points de l'éventuel vainqueur, le Norvégien Oystein Braaten. L'Américain McRae Williams s'est adjugé la médaille d'argent, en vertu d'un score de 93,33 points.

Le skieur de Québec est sur une lancée dernièrement après avoir signé une troisième place lors d'une escale du Dew Tour à Breckenridge, au Colorado, en décembre.

Beaulieu-Marchand a connu son lot d'ennuis ces dernières années aux X Games d'Aspen. Il s'est notamment fracturé la clavicule gauche quelques jours seulement avant la compétition de l'an dernier et s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche en atterrissant son dernier saut de la deuxième manche en 2015.

Son meilleur résultat précédent à Aspen fut une cinquième place en 2014.

L'autre Canadien inscrit à cette finale, Evan McEachran, s'est contenté du huitième rang avec 78,33 points.