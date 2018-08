Ça roule pour Alex Harvey

«Le ski à roulettes est différent du ski de fond, c'est beaucoup moins technique. Il faut plus de finesse sur la neige. Mais en gros, les muscles travaillent de la même façon et ça permet de garder la forme.»

«Je suis content de mes résultats, mais on utilisait cet événement comme un bloc d'intensité, dit-il. Participer à quatre courses en si peu de temps, ça fait monter la forme physique d'un cran. Je sens que ça a été vraiment bénéfique pour l'entraînement. C'est aussi une belle façon de vérifier où je me trouve parmi mes rivaux habituels.

Le Québécois, qui célébrera son 30 e anniversaire dans deux semaines, a participé à quatre épreuves sur trois jours. Ses performances et celles de ses rivaux ont été suivies par plus de 1 million de téléspectateurs. «C'est une grosse compétition là-bas, ça attire 50% de l'auditoire télé. Certains athlètes, qu'on ne voit pas en Coupe du monde, y performent bien, s'entraînent spécifiquement pour ça.» Pas Harvey.

«On était plus de 100 athlètes sur la ligne de départ, ça fait de gros groupes. Je n'avais jamais vécu ça. Au début, je skiais un peu tendu parce que j'avais peur des chutes. Quand tu tombes l'hiver, ce n'est pas si pire sur la neige. Mais sur l'asphalte, c'est plus dangereux. Comme c'était mouillé, ça ajoutait au danger.»

S'entraîner avec les meilleurs

Harvey a passé près d'un mois en Norvège. «L'objectif était de me faire challenger à chaque entraînement, de sortir de ma zone de confort. Je me suis entraîné avec des compétiteurs qui sont aussi mes amis, beaucoup avec les Français et les Norvégiens, dit-il. Plusieurs de mes coéquipiers ont pris leur retraite. Ceux qui avaient de l'expérience et qui étaient davantage en mesure de me pousser dans mes entraînements difficiles ne sont plus là. L'équipe canadienne est composée d'une nouvelle vague de jeunes en développement. Je devais aller chercher ailleurs un niveau plus élevé.»

Le Québécois en a aussi profité pour aller chercher une expertise technique à l'Institut du sport de l'Université d'Oslo. «On veut essayer de trouver des idées différentes dans nos façons de travailler. J'avais un entraîneur là-bas, on a pris des notes, on a fait beaucoup de vidéos, on a identifié des petits points techniques sur lesquels je vais pouvoir travailler jusqu'à la fin de la période d'entraînement.»

Un exemple? Il va tenter d'améliorer sa double poussée en style classique. «Je dois raccourcir la poussée et augmenter la fréquence, utiliser encore plus la gravité à mon avantage, monter haut et contracter rapidement. Je vais aussi essayer d'impliquer les jambes, même si la double poussée, c'est une technique où on n'utilise que les bras, où les jambes ne bougent pas. C'est contre-intuitif, mais je vais essayer d'aller chercher une certaine flexion au niveau des chevilles et des genoux. Ce sont des détails, mais c'est ce qui permet de continuellement progresser.»

Dans les prochaines semaines, le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges s'entraînera à la maison, tout en poursuivant ses études universitaires. «La session commence bientôt. J'ai seulement un cours, mais ça demande du temps quand même.» Des coéquipiers viendront s'entraîner avec lui. «J'ai maintenant un rôle de mentor auprès d'eux.» En octobre, toute l'équipe ira s'entraîner en altitude à Mammoth Lakes, en Californie, tout en mettant la touche finale à la préparation estivale.

«L'an dernier, j'ai connu ma meilleure saison à vie, j'ai eu le plus de points au classement de la Coupe du monde», dit Harvey, qui a aussi terminé 4e du 50 km des Jeux olympiques de PyeongChang. «Le but est de continuer dans cette voie. C'est certain que le gros objectif, c'est le Championnat du monde. J'y ai eu de bons points de repère l'an dernier, j'avais terminé deuxième sur le 15 km. C'est un endroit que j'apprécie.»

Ce qu'il apprécie encore plus, c'est d'être chez lui, à la maison. S'il ne ferme pas la porte à la poursuite de sa carrière sportive, il prévoit néanmoins se retirer à la fin de la prochaine saison. Ça se fera à Québec, devant les siens. «Les finales de la Coupe du monde seront présentées chez moi, fin mars, c'est une belle opportunité de bien terminer la saison.» Et assurément pour les fans d'ici de saluer son exceptionnelle carrière.