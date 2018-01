Alex Harvey se classe troisième au Tour de ski

Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges, a complété la course en 30 minutes et 22,7 secondes, ce qui lui a permis de gagner un rang au classement cumulatif du Tour de ski et de le terminer sur la troisième marche du podium.

La médaille de bronze de Harvey est sa première à ce prestigieux événement.

La poursuite de 9 km a été remportée par le Suisse Dario Cologna en 28:52,1, soit 1:26,5 de moins que le Norvégien Martin Johnsrud Sundby. Harvey a suivi à moins de quatre secondes derrière.