Dopage: Therese Johaug amorce sa défense

Associated Press Oslo

La procédure, qui prendra fin jeudi, permettra à la fondeuse de s'expliquer à la suite d'un test antidopage positif pour un stéroïde interdit subi l'été dernier.

L'Agence norvégienne antidopage a exigé une suspension de 14 mois pour Johaug.

La skieuse a déclaré avoir utilisé un baume à lèvres contenant le produit interdit afin de soigner un coup de soleil en août dernier, lors d'une séance d'entraînement en altitude en Italie.

Johaug a gagné la médaille d'or au relais 4 x 5 kilomètres des Jeux olympiques d'hiver de Vancouver, en 2010, en plus d'une médaille de bronze et une autre d'argent en 2014, aux Jeux de Sotchi. Elle a également remporté sept titres mondiaux et deux fois le classement général de la Coupe du monde.