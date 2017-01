Un troisième podium consécutif pour Alex Harvey

Après ses victoires en sprint par équipes, la semaine dernière en Italie, et au 15 km individuel, samedi en Suède, Harvey a uni ses efforts à ceux de Devon Kershaw, Knute Johnsgaard et Len Valjas pour mener le Canada vers ce podium surprise.

Dernier relayeur en style libre, Valjas s'est accroché dans la dernière montée et maintenu sa troisième place pour franchir la ligne derrière la Norvège de Finn Haagen Krogh et la Suède de Calle Halfvarsson, respectivement première et deuxième.

Harvey, Kershaw et Johnsgaard ont immédiatement sauté dans les bras de leur grand coéquipier, célébrant ce résultat comme une victoire. Ce podium est le premier de l'histoire pour le Canada dans un relais.

Le vétéran Kershaw a fait le premier relais en classique, gardant sa place dans le peloton. Harvey a suivi en classique, où il a dû résister à une charge des costauds comme le Norvégien Martin Johnsrud Sundby, le Suisse Dario Cologna et le Russe Alexander Bessmertnykh. Il était cinquième à 3,5 secondes quand il a passé la main au jeune Johnsgaard pour le premier relais en style libre. Le fondeur de 24 ans a profité d'une temporisation à l'avant et a ensuite conservé sa place dans un peloton de tête réduit à sept pays.

Valjas, un excellent sprinter, s'est surpassé pour procurer ce podium historique au Canada. Il a fini à une demi-seconde de la Norvège et tout juste derrière la Suède.

