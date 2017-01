Une autre victoire pour Alex Harvey

Alex Harvey a reçu les félicitations de Martin Johnsrud Sundby après la course.

Le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges a franchi la distance en 32:46,2, devançant de six secondes le Norvégien Martin Johnsrud Sundby et de 14,3 secondes le Suédois Marcus Hellner.

Cette victoire majeure, sa sixième en Coupe du monde, est sa première dans une épreuve de départ individuel. Elle survient six jours après sa première place en sprint par équipes avec Len Valjas à Toblach, en Italie.

Cinquième après 2,9 km, Harvey a pris la tête pour de bon au tiers de la course. À l'arrivée, il a délogé Sundby, meneur provisoire et leader du classement de la Coupe du monde, avant de se laisser tomber dans la neige, épuisé et euphorique.

> Revoyez la fin de la course: www.youtube.com/watch?v=5EN-28ZH7_U