Alex Harvey et Len Valjas gagnent l'or au sprint par équipes

À leur première course ensemble, Alex Harvey et Len Valjas ont frappé un grand coup, remportant le sprint par équipes en style libre de la Coupe du monde de Toblach, en Italie, dimanche.

Harvey et Valjas ont battu la Suède de Karl-Johan Westberg et Oskar Svensson et l'Italie de Dietmar Noeckler et Federico Pellegrino pour offrir au Canada une première victoire dans cette épreuve depuis le titre mondial de 2011, à Oslo. Harvey faisait alors équipe avec Devon Kershaw en style classique.

Premier dans le dernier virage, le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neige a devancé Svensson de 53 centièmes et Pellegrino de 65 centièmes. Harvey a ainsi obtenu son premier podium en Coupe du monde en sprint par équipes depuis sa troisième place avec Kershaw à l'épreuve préolympique de Whistler, en janvier 2009.

Devant les performances déclinantes du vétéran Kershaw, les entraîneurs avaient décidé avant le début de saison que Harvey ferait dorénavant équipe avec le grand Torontois Valjas, qui reprend du poil de la bête après quelques saisons difficiles. La Coupe du monde de Toblach était en quelque sorte une répétition avant le sprint par équipes des Championnats du monde de Lahti, en Finlande, le 26 février, qui se déroulera en style classique, la spécialité de Valjas.

Pour voir la fin de course: https://www.youtube.com/watch?v=3vQyhpb7-pA