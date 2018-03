Au lendemain de sa consécration au classement général, sa deuxième de suite, elle est devenue reine du slalom pour une cinquième fois, samedi.

Cela est devenu officiel quand la Slovaque Petra Vlhova n'a pas obtenu le top 2 nécessaire pour la détrôner, finissant quatrième.

Shiffrin a finalement prévalu avec style, signant une victoire par neuf centièmes devant Wendy Holdener, de la Suisse.

La championne olympique Frida Hansdotter, de la Suède, a terminé troisième, à 72 centièmes.

« J'étais très heureuse vendredi et en même temps, je voulais bien me préparer et me concentrer sur comment être encore très rapide, a dit Shiffrin. Ce n'est pas évident en fin de saison, mais tout le monde a sa propre source de motivation. Wendy veut tellement gagner, et Frida vient de gagner l'or aux Jeux. »

La Canadienne Erin Mielzynski a fini septième, 21 rangs devant sa compatriote Laurence St-Germain.

Shiffrin a pris 225 points d'avance sur Vlhova. Il reste une seule course et ce en Suède, lors des finales de la Coupe du monde.

Shiffrin, qui aura 23 ans mardi, en est à cinq titres du slalom en six saisons. Seul 2016 a échappé à son palmarès, l'année où une blessure au genou lui a coûté cinq courses.

La victoire de samedi était sa 11e de la saison, un record personnel. Shiffrin prévoit s'accorder quelques jours de répit avant le départ pour Are, où elle sera du slalom et du slalom géant.

« Je veux quand même terminer la saison de façon aussi convaincante que possible », a-t-elle dit.

Shiffrin a été la plus rapide en première descente, éclipsant Katharina Gallhuber et Bernadette Schild par 30 et 39 centièmes.

Les Autrichiennes n'ont pas aussi bien fait en deuxième manche, dominée par Holdener. Shiffrin y a perdu des fractions à chaque chrono intermédiaire, mais elle en a fait assez pour l'emporter.

Holdener récoltait un 16e podium de slalom sans grimper sur la première marche, un record de la Coupe du monde chez les dames.