Mikaela Shiffrin enlève sa première victoire en descente à Lake Louise

Reine incontestée du slalom et redoutable en slalom géant, Shiffrin, 22 ans, a créé la sensation avec sa victoire dans la deuxième descente de Lake Louise et écoeuré encore un peu plus ses rivales.

À un peu plus de deux mois des jeux Olympiques 2018 de Pyeongchang (9-25 février), la prodige de Vail (Colorado), lauréate du globe de N.1 mondiale l'hiver dernier, est bien partie pour ne laisser que des miettes à la concurrence.

Troisième la veille de la première descente de Lake Louise, elle a fait encore mieux samedi en s'imposant avec un chrono d'1 min 27 sec 55/100e, devant l'Allemande Viktoria Rebensburg, 2e à 13/100e, et la Suissesse Michelle Gisin, 3e à 17/100e.

Certes, Lake Louise n'est pas la piste la plus difficile du circuit. Certes, le tracé a été raccourci en raison d'une panne générale d'électricité qui a paralysé les remontées mécaniques et compliqué l'acheminement des skieuses, par motoneige.

«Le raccourcissement de la descente a été clairement un avantage pour moi, car je ne suis pas aussi efficace dans la portion haute (utilisée en temps normal), mais j'ai pris des risques et cela a payé», a-t-elle noté.

«J'ai eu de bonnes conditions de luminosité à la différence d'autres filles, je suis consciente qu'entre vendredi et ce samedi, j'ai eu pas mal de chances, même si j'ai bien skié», a poursuivi la nouvelle vedette du ski américain qui n'est pas sûre de s'aligner en descente lors des JO-2018.

149 points d'avance

Shiffrin est irrésistible depuis le début de la saison: elle a signé sa 33e victoire en Coupe du monde, sa deuxième de l'hiver après son succès dans le slalom de Killington (États-Unis) le week-end dernier.

La triple championne du monde en titre et championne olympique 2014 de slalom caracole en tête du classement général de la Coupe du monde avec 465 points après ce cinquième podium en six courses et devance Rebensburg de 149 points.

Elle pourrait très bien rentrer dimanche, en cas de succès en super-G, dans un club très fermé, celui des skieuses polyvalentes qui se sont imposées dans toutes les disciplines en Coupe du monde.

Elles sont six à y être parvenues jusqu'à présent, dont Lindsey Vonn.

L'Américaine est bien dans l'ombre de sa jeune compatriote: victime d'une lourde chute la veille, la reine des épreuves de vitesse, qui totalise 18 victoires à Lake Louise, a terminé à une très modeste 12e place, à 93/100e de Shiffrin.

Mais sa priorité est olympique, quatre ans après avoir raté les JO-2014 de Sotchi (Russie) sur blessure.

La Tchèque Ester Ledecka a terminé à la 7e place, son meilleur résultat en Coupe du monde de ski alpin.

Surtout connue pour ses succès en snowboard avec notamment deux titres mondiaux en slalom et géant, elle tente à 22 ans un incroyable défi et veut briller dans les deux disciplines aux JO, en Corée du Sud.