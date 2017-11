Erik Guay absent à Beaver Creek

Le champion mondial de super-G a renoncé à sa participation aux deux épreuves de Beaver Creek, vendredi (super-G) et samedi (descente), a fait savoir une porte-parole de Canada Alpin. Le premier entraînement de descente est prévu mercredi matin (11h45 heure locale), dans le Colorado.

Aux prises avec des maux de dos à la suite de la manche d'entraînement chronométrée à Lake Louise, vendredi, Guay avait dû se désister de la descente et du super-G. La douleur se localise dans le bas du dos, dans la région des vertèbres L5 et S1, avait précisé le skieur de Mont-Tremblant.

Il devait subir des examens lundi à Calgary. «J'ai comme l'impression qu'on va peut-être décider de sauter Beaver Creek et se concentrer sur Val Gardena, avait expliqué Guay. Ça me donnerait une semaine de plus pour me remettre.»

La Coupe du monde de Val Gardena, en Italie, doit se tenir les 14 et 15 décembre. Guay y avait obtenu son premier podium la saison dernière (3e en super-G, 5e en descente).

Les absences de Guay ont un impact négatif sur son classement dans la liste de départ de Coupe du monde. Ainsi, les 10 premiers de cette liste ont le loisir de choisir leur numéro de dossard pour la course du lendemain (entre 1 et 19, chiffres impairs), ce qui peut s'avérer un avantage stratégique marqué selon la météo annoncée et la qualité de la piste.

Après son forfait à Lake Louise, le double médaillé aux Mondiaux est passé du cinquième au septième rang, tant en descente qu'en super-G. Cette perspective avait d'ailleurs été considérée quand est venu le temps de décider avec ses entraîneurs s'il prenait le départ ou non. La même liste sera utilisée pour l'attribution aux Jeux olympiques de PyeongChang, en février.