Erik Guay 10e à l'entraînement

Dans des conditions parfaites, Guay, de Mont-Tremblant, a dévalé le parcours de la Streif de 3,3 kilomètres en 1 minute 58,54 secondes.

Nyman a été le meilleur avec un chrono de 1:57,25. Il a devancé le Suisse Beat Feuz par 0,37 seconde et le Français Johan Clarey par 0,95 seconde.

L'Autrichien Matthias Mayer, champion olympique de descente, a pris le cinquième rang à 1,01 seconde de Nyman, tandis que l'Italien Peter Fill, champion de la Coupe du monde de descente, s'est contenté du 16e rang, à 1,55 seconde.

Fill avait triomphé l'an dernier, quand la course avait été présentée sur un parcours écourté et avait finalement été interrompue après 30 départs en raison de la faible visibilité.

Benjamin Thomsen, de Calgary, a pris le 14e rang (1:58,76) et Manuel Osborne-Paradis, d'Invermere, en Colombie-Britannique, a suivi en 27e position (1:59,75). Broderick Thompson, de Whistler, Dustin Cook, de Lac-Sainte-Marie, Tyler Werry, de Calgary, et Jeffrey Frisch, de Mont-Tremblant, participaient aussi à la descente d'entraînement et ont terminé respectivement 58e, 63e, 64e et 66e.

Une deuxième descente d'entraînement sera présentée jeudi.

Les traditionnelles courses du Hahnenkamm commenceront avec un super-G vendredi, suivi d'une descente samedi et d'un slalom dimanche.