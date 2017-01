Lindsey Vonn pourrait être de retour la semaine prochaine

Patrick Riml a mentionné à l'Associated Press que Vonn avait repris l'entraînement au Colorado cette semaine et qu'elle prévoyait se rendre en Europe durant le week-end.

Une descente et un combiné sont prévus à Altenmarkt-Zauchensee les 14 et 15 janvier, et d'autres épreuves de vitesse seront bientôt disputées en Allemagne et en Italie à l'approche des Championnats du monde de ski alpin qui se dérouleront en Suisse du 6 au 19 février.

Riml a dit que «peut-être qu'elle a besoin de plus d'entraînement, peut-être qu'elle est confiante... Nous espérons qu'elle reviendra le plus tôt possible, peut-être à Altenmarkt, peut-être à Garmisch, ou peut-être à Cortina.»

La quadruple championne du gros globe de cristal, qui s'est fracturé le bras droit en chutant à l'entraînement au Colorado en novembre, n'a pas participé à une épreuve depuis février 2016.