Mikaël Kingsbury fracasse un record

Le skieur acrobatique de Deux-Montagnes partageait l'ancienne marque avec les Américaines Hannah Kearney et Donna Weinbrecht.

«Je ne sais plus par où commencer. Encore une fois, j'ai été capable d'être à mon meilleur en finale et en super finale, a raconté Kingsbury. J'avais travaillé fort dans les derniers jours pour essayer de garder de l'énergie et pour être à 100% lors de la compétition. (...) La stratégie a fonctionné.

«Et de battre Hannah et Donna pour le record des victoires autant chez les hommes que chez les femmes, c'est incroyable. C'est filles-là sont des légendes dans notre sport.»

Kingsbury a également amélioré son propre record en remportant une 12e épreuve consécutive de la Coupe du monde de bosses. Il a gagné les cinq épreuves cette saison, ainsi que les sept dernières l'hiver dernier.

La dernière fois que Kingsbury n'a pas gagné sur le circuit de la Coupe du monde, c'était le 28 janvier 2017, à Calgary, quand il s'était contenté de l'argent.

En finale, Kingsbury a obtenu une note de 87,33 pour devancer le Japonais Sho Endo (84,44) et l'Américain Bradley Wilson (82,61).

Les skieurs canadiens Kerrian Chunlaud, Laurent Dumais, Brenden Kelly, Marc-Antoine Gagnon et Gabriel Dufresne n'ont pas été en mesure de se qualifier pour les finales. Ils ont terminé respectivement aux 22e, 26e, 27e, 36e et 60e échelons.

Philippe Marquis, de Québec, n'a pas participé à l'épreuve, lui qui s'est blessé à l'entraînement mardi.

Chez les femmes, Andi Naude, de Penticton, en Colombrie-Britannique, était la seule Canadienne en finale. Célébrant son 22e anniversaire de naissance, Naude a perdu l'équilibre à la sortie de son premier saut et s'est contentée du sixième rang avec un score de 35,72.

La Française Perrine Laffont s'est imposée avec un score de 81,88. Les Américaines Jaelin Kauf (79,57) et Morgan Schild (78,93) l'ont accompagnée sur le podium.

Les skieuses québécoises Chloé Dufour-Lapointe, Justine Dufour-Lapointe, Alex-Anne Gagnon, Audrey Robichaud et Maxime Dufour-Lapointe ont été éliminées lors des qualifications. Elles se sont contentées respectivement des 20e, 21e, 24e, 33e et 34e rangs.

Une autre compétition sera présentée jeudi, à Deer Valley.