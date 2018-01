Mikaël Kingsbury triomphe à Calgary

Le bosseur de Deux-Montagnes a amassé un total de 89,55 points en super-finale et porté à 11 sa série record de victoires consécutives, si on inclut celles à la fin de la dernière campagne. Kingsbury a du même coup récolté sa 67e médaille en carrière sur le circuit de la Coupe du monde, et sa 46e d'or.

«Les gars ont appliqué beaucoup de pression, mais j'ai laissé mon ski parler, a déclaré Kingsbury, qui s'élançait en dernier parmi les six compétiteurs présents en super-finale. Je suis très heureux de l'avoir emporté.»

Le Kazakh Dmitriy Reikherd a terminé au deuxième rang avec 86,43 points, devant l'Australien Matt Graham (83,23).

«En super finale, Reikherd et Graham ont été solides, a dit Kingsbury. Quand j'ai entendu le score de Reikherd, mon coeur s'est mis à battre super vite en haut de la piste. Je ne pensais pas devoir battre un score aussi haut. J'ai pris de grandes respirations et je me suis concentré sur la descente que je devais faire et à améliorer quelques petits points. J'ai finalement réussi à faire ma meilleure descente de la journée en super finale. L'année passée à Calgary j'ai fini deuxième, donc c'est bien de revenir ici et de gagner.»

Il reste à Kingsbury trois Coupes du monde qui pourront servir de préparation en vue des JO.

«Tout va bien dans ma préparation et l'ambiance avec mes entraîneurs et mes coéquipiers va aussi très bien, donc je me sens super en confiance et dans la bonne voie», a t-il mentionné.

Ses compatriotes Marc-Antoine Gagnon et Philippe Marquis, qui luttent pour obtenir leur billet pour les Jeux olympiques de Pyeongchang, ont respectivement fini huitième et neuvième. Le Canadien Brenden Kelly a pour sa part terminé en 11e place.