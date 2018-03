Un retour décisif pour Maxime Dufour-Lapointe

«À la fin de l'année, je verrai où j'en suis rendue, ce que j'ai envie de faire. Mais le sport sera toujours là. Ça nous forme en tant qu'athlètes et en tant qu'êtres humains. Ces valeurs et apprentissages vont rester ancrés en moi pour toujours. C'est quelque chose de très précieux.»

C'est ce qu'elle tentera de démontrer tout au long de la saison, et ce, dès samedi à Ruka. Elle avait terminé au huitième rang l'an dernier. «À l'entraînement à Zermatt, j'ai rassemblé les morceaux, j'ai refait mes sauts et j'ai skié sans douleur. Plus j'avance, plus je suis capable de faire des choses qui m'étaient impossibles l'an dernier. Ça va continuer de se placer. J'ai énormément foi en mon équipe, en mon expérience d'athlète.»

Justine Dufour-Lapointe

Ayant déjà son billet pour PyeongChang, Justine Dufour-Lapointe est particulièrement enthousiaste à l'aube de la nouvelle saison. Elle est en mode compte à rebours, le sourire aux lèvres. «Je compte le nombre d'entraînements au gym avant Ruka, le nombre de jours sur la neige avant PyeongChang. Ça rend les choses bien concrètes, confie l'athlète, médaillée d'or à Sotchi. L'année olympique, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Je trouve ça excitant. Souvent, entre les JO, c'est plus difficile d'avoir un focus clair, de se donner un défi personnel. À l'approche des Jeux, on a un plan clair et net, une mission à accomplir.» Elle y va néanmoins une course à la fois. À Ruka, l'an dernier, elle avait terminé cinquième.

Mikaël Kingsbury

Champion de la Coupe du monde 2017 et auteur du record du plus grand nombre de victoires d'affilée (sept), Mikaël Kingsbury veut skier à Ruka, sans trop penser à PyeongChang, où il vise l'or. À Sotchi, il avait décroché l'argent. «Je suis prêt, j'attends. J'ai hâte de courser contre les gars. Une fois que la saison va être commencée, ça va être plus calme, on pensera moins aux Jeux. Là, on est dans un flottement. J'ai hâte de savoir comment les autres skient. Je suis capable de bien performer, mais je ne sais pas où me situer.» L'an dernier, Kingsbury a décroché la médaille d'or à Ruka, il a été le seul skieur canadien à monter sur le podium.

Philippe Marquis

Le vétéran Philippe Marquis, 28 ans a eu plusieurs succès à Ruka, dont une victoire en 2014. «C'est une grosse année olympique, je vais tenter d'avoir mon pic de performance pour février. C'est bien de commencer à Ruka. C'est l'occasion de retrouver nos repères et l'adrénaline de compétition. Y a rien comme d'avoir un dossard sur le dos en haut d'une piste.» Le skieur de Québec, auteur de nombreux top 10 l'an dernier, a travaillé ses sauts cet été pour une plus grande zone de confort. «À mon âge, ce n'est pas les petits détails que je travaille. Je dois surtout bien gérer mon temps, mes entraînements, pour rester motivé, réduire les risques de blessure et performer à mon meilleur.» Il a fini 9e à Sotchi. En bonne position pour obtenir un billet pour PyeongChang, il dit vouloir skier agressivement, être constant. Comme il le fait depuis quelques années déjà.

Chloé Dufour-Lapointe

Après une saison qui l'a laissée sur sa faim, Chloé Dufour-Lapointe approche l'année avec une confiance retrouvée. «J'ai terminé la saison dernière et j'étais triste, découragée. L'important est de regarder à l'avant. C'est pour ça que mes entraînements étaient super importants cet été, pour retrouver ma confiance. J'ai beaucoup travaillé ma vitesse. Je n'ai pas fait de nouveaux sauts, je préfère y aller de sauts solides, hauts. À la fin de mes descentes, je vais avoir une attitude de championne, ça ne laissera pas de doutes dans la tête des juges.» Médaillée d'argent à Sotchi, elle en sera à ses 3es JO.

Marc-Antoine Gagnon

Marc-Antoine Gagnon, 26 ans, affiche un peu plus de nervosité à l'aube de cette saison olympique. Il souhaite avant tout se qualifier pour aller aux JO, qui seront ses derniers, précise-t-il. «Chaque résultat va compter cet automne.» L'an dernier, le bosseur de Terrebonne a terminé 10e à Ruka. «Je revenais d'une blessure à l'épaule. Ça m'a pris du temps à retrouver ma forme. J'avais plus de craintes, plus de doutes. Ç'a été comme ça la première moitié de la saison. Là, je suis à 100% physiquement et mentalement.» Il se sent d'attaque, souligne-t-il. À Sotchi, il a terminé au pied du podium. «J'étais content, satisfait. Ce n'est surtout pas un échec, mais je suis passé si près», dit-il, rêvant d'un podium olympique.

Alex-Anne Gagnon

Alex-Anne Gagnon, 22 ans, entend tout donner cette saison pour obtenir une place dans l'équipe olympique. «J'ai eu la meilleure saison d'entraînement estival à vie, dit-elle. Pour me distinguer cette année, j'ai beaucoup travaillé la technique de mon ski, je veux faire une descente propre, belle, pour minimiser les erreurs et donner un bon coup d'oeil devant les juges.» C'est la première opportunité olympique pour elle. «Me qualifier est un gros défi, c'est 50-50, je vais faire de mon mieux. On est bien entourés, on s'entraide, l'ambiance est super bonne. Ça va être une saison excitante.» L'an dernier, elle a terminé 7e à Ruka. «J'adore cette piste et, là-bas, il fait noir une bonne partie de la journée. Certaines filles sont affectées par le manque de lumière, c'est à mon avantage. Moi, j'aime le feeling, on y dort super bien.»