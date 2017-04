Kingsbury, Dufour-Lapointe et Naude iront à PyeongChang

Mikaël Kingsbury, Justine Dufour-Lapointe et Andi Naude ont tous trois obtenu leur billet en vue des Jeux olympiques de PyeongChang.

Les trois bosseurs ont profité de leurs résultats acquis au cours de la dernière saison pour court-circuiter le long et complexe processus de qualification menant aux Jeux d'hiver de 2018.

Ces trois athlètes ont donc profité de la «méthode A» pour se qualifier. Ski acro Canada avait identifié quelques compétitions qui allaient être utilisées pour le calcul de points. Afin d'obtenir immédiatement leur qualification, les athlètes devaient monter deux fois sur le podium, dont une fois soit à l'épreuve-test de PyeongChang, soit aux Championnats du monde de ski acrobatique. Le deuxième pouvait provenir soit des deux événements précédents ou encore de Val-St-Côme ou Calgary.

Ainsi, Kingsbury et Dufour-Lapointe sont montés sur la troisième marche du podium aux Championnats du monde de Sierra Nevada, en mars dernier, en plus de remporter une médaille - d'or pour Kingsbury, d'argent pour Dufour-Lapointe - à l'épreuve-test de Corée du Sud. Quant à Naude, elle a terminé troisième à PyeongChang et deuxième à Val-St-Côme.

Les bosseurs canadiens pourront envoyer au maximum huit athlètes, dont quatre hommes ou quatre femmes aux Jeux d'hiver 2018. Ils sont en compétitions avec leurs coéquipiers en sauts, en demi-lune et en slopestyle, en plus des athlètes provenant du ski cross.

En tout, 30 places sont disponibles pour ces cinq disciplines. Les trois bosseurs nommés mardi sont les trois premiers à obtenir leur qualification.