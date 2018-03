Alex Harvey finit quatrième du 15 km à Toblach

Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges, a franchi la distance en 30 minutes et 12,8 secondes.

L'épreuve a été remportée par le Norvégien Simen Hegstad Krueger en 29 min 58,8s , devant respectivement le Français Maurice Manificat et le Britannique Andrew Musgrave.

«C'est toujours un sentiment mitigé que de terminer en quatrième position. On pense toujours à l'endroit où on aurait pu sauver une seconde ici ou là, mais j'ai fait tout ce que je pouvais faire aujourd'hui, a-t-il déclaré. Pour cette période de l'année, c'est certain que je tire du positif de ça.»

Il s'agissait de la deuxième quatrième place de la saison du fondeur québécois âgé de 29 ans.

«J'ai réalisé des records personnels sur plusieurs sites différents cette année, donc je suis vraiment content de la manière dont les choses se déroulent», a dit Harvey.

Forcé d'attaquer dès le départ de la course de trois tours sur un parcours rapide et difficile, Harvey a poussé sur les plats et s'est propulsé dans les deux montées à pic pour enregistrer son meilleur résultat en carrière sur les pistes de Dobbiaco.

«J'ai connu des courses difficiles ici. La plupart du temps, nous venons ici au milieu du Tour de Ski, où je me sens un peu fatigué, et ensuite je suis capable de rebondir, a expliqué Harvey. C'est un super endroit qui a un bon rythme et qui combine un peu de tout.

«Il faut être capable de partir rapidement et de bien récupérer dans les descentes, a-t-il ajouté. C'est difficile de gagner beaucoup de temps sur les coureurs plus tard dans la course. Je n'aurais pas pu aller plus vite aujourd'hui.»

Les coéquipiers de Harvey, Devon Kershaw et Graeme Killick, se sont contentés des 38e et 49e échelons, dans l'ordre. Russell Killick et Knute Johnsgaard ont suivi aux 60e et 85e rangs.

Chez les dames, la Suédoise Charlotte Kalla a remporté le 10 km style libre en 22 min 40,1s , devant une horde de cinq fondeuses norvégiennes.

Kalla a devancé de 5,8 secondes au fil d'arrivée la Norvégienne Ragnhild Haga, tandis qu'une autre Norvégienne, Heidi Weng, complétait le podium à 13,8 secondes.

La meilleure représentante de l'unifolié fut Emily Nishikawa, de Whitehorse, au Yukon, au 51e rang.

La Québécoise Cendrine Browne, de Saint-Jérôme, a abouti au 55e échelon.

La dernière épreuve de la Coupe du monde avant les vacances se déroulera dimanche à Dobbiaco, avec les poursuites masculine et féminine.