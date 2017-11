Ski de fond: Alex Harvey au pied du podium en Finlande

Le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo (36 min 23,2 s) a gagné la médaille d'or à l'issue de la poursuite de 15 km style libre. Martin Johnsrud Sundby (+0,4 seconde), un autre représentant de la Norvège, a récolté l'argent et le Russe Alexander Bolshunov (+1 seconde) le bronze. Harvey, le vétéran de 30 ans, a pour sa part accusé un retard de 1,6 seconde sur le vainqueur.

Les Ontariens Devon Kershaw (29e) et Len Valjas (44e), l'Albertain Graeme Killick (68e), le Yukonnais Knute Johnsgaard (81e) et le Britanno-Colombien Julien Locke (83e) étaient aussi présents.

Harvey a pris le départ en 12e place, 1 minute 23 secondes derrière Klaebo, le meneur provisoire.

« Il sait qu'il est le meilleur sprinteur au monde. Klaebo avait plusieurs cartes à jouer aujourd'hui. Il a essayé de rester seul puisque, la meilleure façon de gagner, c'est de n'avoir personne autour de toi. Je pense que lorsque nous nous sommes rapprochés, il a changé de plan de match et ç'a fonctionné pour lui », a-t-il fait savoir.

Au fil des kilomètres, Harvey s'est hissé jusqu'au second groupe de chasse, puis après 10 kilomètres, il s'est retrouvé tout juste derrière le skieur en tête du parcours, Klaebo.

« Quand je suis revenu sur le groupe de tête, j'étais un peu surpris, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Mon objectif était de remonter dans le top 10 et de bien commencer la saison en sachant que je ne suis pas dans ma meilleure forme encore. J'avais de super bonnes jambes et skis et c'était vraiment une bonne journée. Vers la fin, j'en ai manqué un peu dans le sprint. »

Browne satisfaite de sa course

Du côté féminin, à la poursuite de 10 km style libre, la Suédoise Charlotte Kalla (25 min 50,1 s) a remporté ce mini-tour devant deux représentantes de la Norvège, Marit Bjoergen (+9,7 secondes) et Ragnhild Haga (+33,9 secondes).

Au classement général, la Jérômienne Cendrine Browne a fini 72e et les Yukonnaises Emily Nishikawa et Dahria Beatty sont aux 69e et 79e rangs.

« Je suis contente, c'est un bon début ! J'ai poussé fort. Je me sentais bien lors des deux premiers tours et après j'ai explosé. C'est ce qu'il faut faire pour repousser ses limites. C'est sûr que c'est encore loin du top 30, mais je commence à avoir de bonnes sensations ! C'est bon signe pour la suite des choses », a commenté Browne, 25 ans.

En plus de ses résultats du jour, la fondeuse de Saint-Jérôme était heureuse de constater qu'elle est toujours dans la course pour obtenir sa qualification olympique.

« Pour les critères de sélection, nous devons faire trois top-30, en comptant ceux de l'année passée. Aux Jeux, il n'y a que quatre filles par nation dans chaque épreuve, c'est donc ce nombre que nous calculons dans les Coupes du monde pour savoir où nous nous situerions à Pyeongchang. Donc, pour ces trois top 30, nous comptons quatre filles par nation. Aujourd'hui, j'ai obtenu une 41e place en faisant ce calcul, ce n'est pas si pire. Il y a énormément de Scandinaves ici, ça baisse vite. »

Les fondeurs du pays se dirigeront à Lillehammer, en Norvège, pour une autre étape de la Coupe du monde, qui commencera le week-end prochain.

« Samedi, ça sera un sprint classique et dimanche un 30 kilomètres. Ma concentration est un peu plus sur la deuxième journée, c'est une de mes épreuves préférées. Je vais faire les deux parce qu'à cette période de la saison, ça me permet de m'entraîner et de bien prendre le rythme. Le but sera encore de finir parmi les 10 premiers », a conclu Alex Harvey.