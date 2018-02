Benn de retour, Byron probable

Au final, les Hurricanes l'ont emporté 6-5. Cet échange entre Claude Julien et un journaliste de Raleigh montre bien que le pilote du Canadien n'a pas l'intention de revivre une telle soirée.

Question : « Qu'avez-vous changé pour ne pas revivre le match de 6-5? »

Réponse : « Qu'est-ce que les Hurricanes ont changé? Le leur avez-vous demandé? »

- « Ils ne m'ont rien dit. »

- « Je ne vous dirai rien de plus. »

Même son de cloche pour l'entraîneur des Hurricanes Bill Peters. Pour lui, inscrire six buts contre Carey Price se résume ainsi : « Anomalie ».

« L'anomalie, c'est aussi qu'on ne peut pas accorder cinq buts par match, a ajouté Peters. Les équipes qui jouent bien en défense vont accéder aux séries. »

Parlant de défense, comme on vous le disait hier, Claude Julien s'est tourné vers l'avenir. Il a laissé de côté Jordie Benn contre les Blues de St. Louis pour créer de la compétition à l'interne. On veut voir qui peut en donner plus, qui fera partie de la solution chez le Canadien.

Une chose est sûre, Benn sera de retour dans la formation ce soir. Julien juge que la sanction a assez duré. En revanche, David Schlemko regardera le match depuis les gradins. C'est mérité après ses derniers matchs difficiles.

« On fait des ajustements, a dit Julien. On va remettre Benn dans la formation. On va continuer à créer de la compétition. On veut avoir des défenseurs qui vont bien bouger la rondelle, qui vont bien défendre. On a besoin de compétition interne. »

Byron devrait être là

Paul Byron devrait également être à sa place ce soir. Il a durement heurté la bande après avoir été poussé par Colton Parayko mardi contre les Blues. Il était sur la glace ce matin pour l'entraînement facultatif du Canadien, après avoir subi des traitements hier.

« Sa vitesse, on n'en voit pas beaucoup comme ça à travers la ligue, a dit Julien au sujet de l'importance de Byron. Quand il utilise sa vitesse, les défenseurs adverses le ressentent. On a assez de blessures à des joueurs importants, on n'en a pas besoin d'une autre. »

C'est Logan Shaw qui cèdera sa place si Byron revient dans la formation. La décision sera prise avant le match. Devant le filet, Carey Price fera face à Cam Ward.