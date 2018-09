 Borowiecki soutient le message de Melnyk dans une vidéo controversée 

Le robuste défenseur s'est entretenu avec le propriétaire de l'équipe Eugene Melnyk dans une vidéo produite par l'équipe lundi soir, lors de laquelle il dévoile le plan de reconstruction des Sénateurs.

L'entrevue de six minutes est devenue virale et a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, mais en ce qui concerne Borowiecki, il croit avoir fait le bon choix.

«L'équipe m'a demandé de l'aider avec quelque chose, et en tant que membre de cette organisation, nous avions la chance de passer un message aux partisans et aux abonnés et je pense que ça méritait de se savoir. J'ai été heureux de pouvoir contribuer à la conversation», a déclaré le natif d'Ottawa aux médias avant le tournoi de golf annuel de l'équipe, mercredi.

«Je l'ai fait en sachant très bien qu'il y aurait des réactions négatives, mais cela fait partie du fait d'être un adulte parfois. Je vais faire tout ce qui est en mon possible pour aider cette équipe et je crois que les partisans méritent de connaître le plan de reconstruction.»

Borowiecki a déclaré que sa priorité était d'aider l'équipe à renverser la vapeur, après une saison désastreuse. Le club a terminé au bas-fond du classement général de la LNH et Melnyk avait laissé entendre cet hiver que si les assistances ne s'amélioraient pas, l'équipe devrait déménager. Le propriétaire a toutefois changé d'avis, affirmant dans la vidéo que l'équipe n'allait nulle part.

Les choses ne se sont pas améliorées au cours de l'été. Le capitaine de l'équipe Erik Karlsson a fait l'objet de plusieurs rumeurs quant à son avenir avec le club, après que celui-ci eut été impliqué dans la dispute entre sa femme et la conjointe de son ancien coéquipier Mike Hoffman. En juin, Melinda Karlsson avait demandé une protection de la cour, après avoir été victime de cyberintimidation de la part de Monika Caryk, qui partage sa vie avec Hoffman depuis longtemps. Le directeur général adjoint, Randy Lee, a quant à lui démissionné après avoir été accusé de harcèlement envers un chauffeur de navette, dans le cadre du camp d'évaluation de la LNH, à Buffalo.

«C'est plaisant de jeter son fiel sur l'équipe, pas vrai? C'est la chose amusante à faire en ligne, je comprends, s'est exclamé Borowiecki. Ce fut une année éprouvante pour tout le monde. Il y a des choses qui se sont produites qui sont hors de notre contrôle qui ont fait mal paraître l'organisation et je comprends, mais je ne vais pas prendre part à ce genre de chose. J'aurais pu dire non et de laisser tout ça me passer par-dessus la tête. C'est facile d'éviter les mauvais commentaires, les critiques, mais je ne suis pas fait comme ça.

«Je m'implique, je prends des risques personnels, mais on m'a demandé de faire une faveur à l'organisation et c'est ce que j'ai fait.»

Borowiecki a admis qu'il était un peu «anxieux» lorsque la vidéo a été publiée, mais il s'est par la suite confié à quelques coéquipiers qui l'ont supporté et qui comprenaient la position dans laquelle il était.

«C'est quelque chose de nouveau que je n'avais jamais vu avant, a reconnu l'attaquant Matt Duchene, qui, tout comme Karlsson, entame la dernière saison de son contrat. Notre propriétaire tentait de lancer un message positif et je crois que Boro a fait du bon travail.»

Après que la saga Karlsson-Hoffman eut éclaté, les joueurs ont admis qu'il y avait quelques problèmes au sein du vestiaire la saison dernière.

«Ça se voyait sur la glace qu'il y avait quelque chose qui clochait et ça nous a tous affectés, a soutenu Borowiecki. Il est grand temps pour nous de faire un pas vers l'avant et de nous assurer de repartir sur une bonne note.»

Pendant ce temps, l'avenir de Karlsson demeure incertain. Le nom du défenseur étoile n'a pas été mentionné par Melnyk dans le plan de reconstruction.

Karlsson - qui s'est présenté au tournoi de golf annuel de l'équipe sans s'adresser aux médias - a rejeté l'offre faite par les Sénateurs en juillet, alimentant les rumeurs quant à un possible échange.

Avec le camp qui s'amorce jeudi, les joueurs ont affirmé qu'ils ne se laisseraient pas distraire par la situation actuelle.

«C'est hors de notre contrôle, a expliqué le gardien de but Craig Anderson. Aussi longtemps qu'Erik va être ici, il est notre capitaine et nous allons de supporter. Si la situation venait à changer, ce serait différent. Mais pour l'instant, nous sommes ici pour le supporter en tant que joueurs, coéquipiers et amis et pour le reste, nous n'avons pas de contrôle.»