Patrice Bergeron n'ira pas en Chine avec les Bruins

Patrice Bergeron et quelques autres joueurs des Bruins de Boston ne se rendront pas en Chine en vue des deux matchs préparatoires plus tard ce mois-ci contre les Flames de Calgary.

Bergeron n'est toujours pas rétabli à 100 % après une chirurgie à l'aine pendant la saison morte. Le capitaine Zdeno Chara, âgé de 41 ans, ne fera pas lui aussi le déplacement dans le but de se ménager. Torey Krug revient d'une facture à la cheville, l'attaquant Noel Acciari s'est soumis à une opération pour une hernie sportive et Anders Bjork a subi une opération à l'épaule.

Bergeron a confié qu'il était à environ 85 à 90 % de sa forme et il espère être prêt pour le début de la saison régulière, le 3 octobre. Même s'il est déçu de rater le voyage, le joueur de centre de 33 ans reconnaît que c'est la meilleure décision.

« Patiner avec les gars et me retrouver sur la patinoire avec eux, je voudrais suivre le rythme et en faire probablement trop et trop vite, a expliqué Bergeron. Je pense que c'est une autre raison de ne pas y aller. C'est difficile. »

Les Bruins affrontent les Flames, le 15 septembre, à Pékin et le 19 septembre à Shenzhen. L'équipe fera appel à une bonne partie de sa formation de la LNH, y compris les attaquants Brad Marchand, David Pastrnak et David Krejci, le jeune défenseur Charlie McAvoy et les gardiens Tuukka Rask et Jaroslav Halak.

Les Kings et les Canucks ont disputé les premiers matchs préparatoires de la LNH en Chine l'an dernier. La LNH continue à intensifier ses efforts en Chine, qui a investi de l'argent dans les sports d'hiver en vue d'accueillir les Jeux olympiques de 2022 à Pékin.

La LNH a fait l'impasse sur les Jeux de PyeongChang en 2018, les premiers auxquels ses joueurs n'ont pas participé depuis 1994. La participation aux Jeux olympiques devrait figurer parmi les sujets abordés lors des négociations collectives dans les années à venir.