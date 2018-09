 ​Un premier match pour Kotkaniemi... et Byron de retour sur la glace 

«Les attentes dans son cas, il faut les mettre de côté, a dit le coach du Rocket de Laval, ce matin à Brossard. Laissons-le aller un peu. Laissons-le jouer, faire des erreurs. Il arrive de la Finlande et il doit s'adapter, sur une plus petite glace en plus. Alors je n'ai pas d'attentes avec lui, je veux juste qu'il arrive ici et qu'il soit à la hauteur.»

Kotkaniemi, le premier choix du Canadien au dernier repêchage, disputera donc ce soir un premier match préparatoire dans le cadre du tournoi des recrues, présenté à la place Bell de Laval jusqu'à dimanche. Les espoirs du Canadien y affronteront ce soir les espoirs des Sénateurs d'Ottawa.

Le Finlandais de 18 ans devrait compléter un trio en compagnie d'Alexandre Alain et Allan McShane, s'il faut se fier aux trios qui avaient été composés par l'entraîneur Bouchard ce matin à Brossard.

«Je ne prévois pas être nerveux, a expliqué le jeune homme ce matin. C'est du hockey, et ça fait depuis 15 ans que je joue au hockey... ce n'est rien de nouveau pour moi.»

Devant le filet des espoirs montréalais, c'est le Québécois Samuel Harvey, un gardien de 20 ans jamais repêché, qui amorcera la rencontre de ce soir. Il partagera le travail avec Stephen Dhillon, lui aussi jamais repêché. Les deux jeunes hommes ont passé les quatre dernières années au hockey junior canadien, Harvey à Rouyn-Noranda et Dhillon à Niagara.

Byron sur la glace

Par ailleurs, Paul Byron a de nouveau sauté sur la glace de Brossard ce matin, ce qui permet de croire que son retour à la santé progresse bien.