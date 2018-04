 Dominique Ducharme: «La meilleure situation possible» 

Deux départs

C'est donc dire que pour la première fois depuis son retour à Montréal, Julien embauche un entraîneur de son choix. Jusqu'ici, il avait travaillé avec les adjoints dont il avait hérité à son arrivée en février 2017.

Le prix pour y parvenir aura été de remercier Lacroix et Daigneault.

«C'est tout à fait normal d'avoir tes personnes à toi, a expliqué Julien. Je suis arrivé en février, on a travaillé ensemble quelques mois et je n'avais aucune raison de vouloir changer. On avait bien fini la saison et on n'avait pas mal joué en séries contre les Rangers. C'était important pour moi de bien évaluer et de ne pas les laisser partir sans avoir eu une bonne évaluation. Je me suis donné cette année. On a décidé qu'avec la saison qu'on a eue, c'était important de faire un changement.»

Daigneault s'était joint au CH en juin 2012, dans la foulée de la nomination de Michel Therrien comme entraîneur-chef. Il était responsable des défenseurs. Lacroix faisait quant à lui partie du personnel d'entraîneurs depuis l'été 2014, mais n'était plus derrière le banc ces dernières années et travaillait plutôt du haut de la passerelle.

L'entraîneur des gardiens, Stéphane Waite, a quant à lui reçu une prolongation de contrat.

Enfin, Kirk Muller conserve son poste d'entraîneur associé, à moins qu'il soit embauché comme entraîneur-chef par une autre équipe de la LNH au cours de la saison morte. Les Stars, les Rangers et les Hurricanes sont actuellement à la recherche d'un pilote.