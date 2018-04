 Recrue par excellence dans la LNH: Boeser, Barzal et Keller finalistes 

Les attaquants Brock Boeser, des Canucks de Vancouver, Mathew Barzal, des Islanders de New York, et Clayton Keller, des Coyotes de l'Arizona, sont les finalistes pour l'obtention du trophée Calder remis à la recrue par excellence de la dernière saison dans la LNH.

L'identité du récipiendaire sera dévoilée le 20 juin, lors du gala de la LNH, à Las Vegas.

Boeser, qui a été sélectionné au 23e rang du repêchage de 2015, s'est classé deuxième parmi les recrues avec 29 buts, et cinquième avec 55 points, même s'il a été limité à 62 matchs. Seulement deux recrues ont marqué plus de buts en une saison dans l'histoire des Canucks: Pavel Bure avec 34 en 1991-92 et Trevor Linden avec 30 en 1988-89.

Barzal, qui a été choisi au 16e rang de l'encan de 2015, a dominé les recrues de la LNH avec 63 aides et 85 points en 82 rencontres, soit 20 points de plus que la recrue suivante. Il est devenu seulement la septième recrue dans l'histoire de la LNH à accumuler au moins 20 buts et 60 aides, et la première depuis Sidney Crosby en 2005-06.

Keller, qui a été repêché au septième rang en 2016, s'est classé deuxième parmi les joueurs de première année avec 65 points en 82 matchs. Il s'agit aussi de la meilleure récolte de points par une recrue dans l'histoire des Coyotes depuis leur arrivée en Arizona en 1996-97.