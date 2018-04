Filip Forsberg mène les Predators à la victoire

Les Predators étaient prêts pour faire la fête après avoir remporté leur premier trophée des Présidents, et ils veulent à tout prix venger leur élimination en six matchs en finale de la Coupe Stanley par les Penguins de Pittsburgh en juin 2017.

L'Avalanche était affamée, après avoir accédé aux séries éliminatoires de la LNH pour la première fois depuis 2014. La plus jeune formation à prendre part à la danse printanière a donné du fil à retordre aux champions en titre de l'Ouest en début de match.

Pekka Rinne a repoussé 25 lancers, dont plusieurs du joueur étoile Nathan MacKinnon.

Austin Watson a inscrit un but et amassé une mention d'assistance pour les Predators, qui ont gagné une 11e rencontre de suite contre l'Avalanche. Craig Smith et Colton Sissons ont trouvé le fond du filet une fois chacun, et Ryan Johansen s'est signalé avec deux passes.

Nikita Zadorov et Blake Comeau ont fait vibrer les cordages une fois chacun pour l'Avalanche.

Forsberg, qui a dominé les Predators avec 64 points en saison régulière, a procuré la première avance aux siens à 3-2 lorsqu'il a redirigé le tir du capitaine Roman Jose derrière Jonathan Bernier, à 6:08 du dernier tiers.

Forsberg a remis ça pour faire 4-2, après avoir passé la rondelle entre ses patins avant de déborder la recrue de l'Avalanche Samuel Girard et de déjouer Bernier avec 7:50 à écouler au cadran.

Le deuxième match sera présenté à Nashville samedi après-midi.