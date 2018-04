Les Hurricanes éliminés de la course aux séries

Kevin Hayes a touché la cible en désavantage numérique et les Rangers de New York ont battu les Hurricanes de la Caroline 2-1, samedi soir.

En vertu de ce gain, les Rangers ont officiellement éliminé les Hurricanes d'une place en séries éliminatoires.

Ryan Sproul a également fait mouche du côté de la formation new-yorkaise. Henrik Lundqvist a pour sa part réalisé 40 arrêts pour les Rangers, qui ont amorcé la rencontre avec trois défaites d'affilée et six défaites en sept matchs. Les Rangers avaient par ailleurs été officiellement éliminés de la course aux séries plus tôt cette semaine.

Jeff Skinner a trouvé le fond du filet, tandis que Cam Ward a repoussé 18 tirs pour les Hurricanes, qui rateront les séries pour la neuvième année consécutive - la plus longue disette dans la LNH. Pour la troisième saison de suite, leur élimination officielle est venue au 79e match.

La troisième victoire d'affilée de Lundqvist contre la Caroline a permis aux Rangers de balayer la série entre les deux équipes.