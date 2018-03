Les Sabres s'entendent avec Casey Mittelstadt

L'équipe a annoncé la nouvelle lundi.

Âgé de 19 ans et originaire d'Eden Prairie, au Minnesota, Mittelstadt a récolté 11 buts et 19 aides en 34 rencontres cette saison avec les Golden Gophers de l'Université du Minnesota. Il a également aidé les États-Unis à remporter le bronze au Championnat mondial de hockey junior en amassant quatre buts et sept aides en sept parties. Il a d'ailleurs été nommé joueur par excellence du tournoi.

Les Sabres ont sélectionné Mittelstadt au huitième rang du repêchage de 2017.