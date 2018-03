 Capitals-Canadien: McCarron et Price seront de la rencontre 

McCarron, quant à lui, pourrait trouver chaussure à son pied ce soir, puisque les Capitals comptent dans leurs rangs Tom Wilson, un des joueurs les plus belliqueux de la LNH. Wilson vient au 2e rang de la LNH avec 13 combats cette saison.

Encore faut-il que les deux hommes soient sur la patinoire en même temps. Or, ce matin, Wilson évoluait au sein du premier trio des Capitals, avec Alexander Ovechkin et Evgeny Kuznetsov. Or, il y a lieu de croire que Claude Julien cherchera à éviter à McCarron une telle confrontation.

Ovechkin débarque à Montréal avec 44 buts à sa fiche. Le CH devra évidemment l'avoir à l'oeil, n'est-ce pas? « On va toujours faire attention quand il sera sur la patinoire. Mais il a marqué ses 44 buts contre des équipes qui gardaient un oeil sur lui, alors ce n'est pas évident. C'est une occasion pour des joueurs de se faire valoir devant un défi », a répondu Julien.

Formation probable du Canadien ce soir

Attaquants:

Byron-Drouin-Gallagher

Galchenyuk-De La Rose-Lehkonen

Scherbak-L. Shaw-Hudon

Deslauriers-McCarron-Carr

Défenseurs: