 Remontée spectaculaire du Lightning face aux Maple Leafs 

Alex Killorn a complété une superbe remontée à mi-chemin au troisième tiers et le Lighting de Tampa Bay a effacé trois buts de retard pour s'imposer 4-3 face aux Maple Leafs de Toronto, mardi.

Après un doublé de James Van Riemsdyk et le filet de Zach Hyman, les Leafs semblaient aux commandes.

Mais Victor Hedman a grugé la priorité avant la fin du deuxième vingt et en troisième période, Ryan McDonagh et Nikita Kucherov ont marqué à 1:24 et 3:32.

Kucherov a fait mouche à partir d'un coin éloigné du cercle gauche, son tir déviant contre le patin gauche de Morgan Rielly, des Maple Leafs.

Killorn a mis la touche finale grâce à un tir sur réception de l'enclave, suite à une passe d'Anthony Cirelli.

Andrei Vasilevskiy a bloqué 27 tirs dans une cause gagnante.

Frederik Andersen a repoussé 21 rondelles pour les Leafs, qui avaient remporté leurs quatre derniers matches.

Le Lighting complétait un séjour de huit matches à Tampa avec un dossier de 6-2-0. Trois gains ont été arrachés en prolongation ou en fusillade.