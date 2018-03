Erik Karlsson en deuil de son fils

L'équipe avait divulgué plus tôt qu'il raterait l'affrontement de mardi soir, contre les Panthers de la Floride.

Les Sénateurs ont également émis un communiqué, signalant que «les pensées et les prières de la part de l'organisation, la ville d'Ottawa et de toute la communauté du hockey accompagnent Erik et Melinda Karlsson à la suite de la perte de leur fils».

Le défenseur avait divulgué en décembre que l'enfant que portait sa conjointe et qui devait voir le jour au printemps était un garçon.