Carey Price de retour demain soir

Le gardien du Canadien, absent du jeu suite au match du 20 février à Philadelphie en raison d'une commotion cérébrale - il avait été atteint d'un tir du défenseur Shayne Gostisbehere - sera donc en mesure d'affronter les Penguins.

«Je me sens bien et je suis prêt, ce sera un bon défi pour notre équipe à Pittsburgh, a laissé entendre le gardien après l'entraînement à Brossard ce matin. Je tenais à revenir au jeu avant la fin de la saison, mais on ne sait jamais le temps que ça peut prendre avec ce genre de blessure. Je voulais revenir au jeu le plus rapidement possible.»

Price va donc disputer le 44e match de sa saison demain soir. Avec encore 9 matchs au calendrier du Canadien cette saison, l'entraîneur Claude Julien a expliqué qu'il allait opter pour une rotation devant le filet montréalais. Ainsi, il est déjà acquis que Price et Antti Niemi vont se partager les deux matchs suivants, vendredi soir à Buffalo contre les Sabres, et samedi soir au Centre Bell face aux Capitals de Washington.

Julien a par ailleurs tenu à répéter que son gardien vedette est entièrement remis de la commotion cérébrale subie le mois dernier. «Carey est à 100% de sa condition», a-t-il fait savoir.

Déjà largement éprouvé par les blessures, le Canadien pourrait aussi avoir à se passer d'un autre joueur, Alex Galchenyuk, qui a dû quitter l'entraînement de ce matin en raison d'une blessure à une main. Son statut pour le match de demain soir est donc incertain.