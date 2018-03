Julien gagnera-t-il son pari avec Galchenyuk?

Les deux ont fait partie d'un top 3 au repêchage de la LNH. Les deux n'ont pas produit à la hauteur des attentes en début de carrière. Les deux ont joué pour Claude Julien, qui a hésité à leur confier le poste de centre.

Les Bruins de Boston ont perdu patience et Seguin a été échangé aux Stars de Dallas, où il a explosé. Certains ont attribué à Claude Julien cet échec, à tort ou à raison. Or, l'entraîneur-chef du Canadien est peut-être en voie de gagner son pari avec Galchenyuk.

Non seulement le jeune attaquant de 24 ans du CH a amassé 16 points à ses 20 derniers matchs, mais il joue avec une vigueur nouvelle ces derniers temps à l'aile gauche d'un trio avec Jacob De La Rose et Artturi Lehkonen.

Avec ses deux autres passes vendredi, qui s'ajoutent aux deux de mardi, il rejoint Brendan Gallagher au premier rang des compteurs de l'équipe avec 44 points en 71 matchs.

« Aujourd'hui dans le coaching, il faut gagner la confiance des joueurs, a confié Claude Julien lors de son point de presse après l'entraînement de l'équipe au Complexe Bell de Brossard. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il fallait que moi aussi j'apprenne à les connaître. Quand on passe du temps avec eux, les jeunes comprennent que leur développement nous tient à coeur. »

DISCUSSIONS

Le coach dit avoir eu de nombreuses discussions avec Galchenyuk depuis son entrée en poste il y a un peu plus d'un an. « On a des conversations tout au long de la saison. Je vais jaser beaucoup avec différents joueurs, à différents moments. Parfois en attendant l'avion, l'autobus. Je prends le temps de jaser avec eux. Dans son cas, je lui ai dit que je voyais de l'amélioration, mais qu'il y avait encore place à l'amélioration. On sait qu'il a beaucoup de talent, mais dans la Ligue nationale, il faut savoir jouer avec et sans la rondelle. »

« Il devait être meilleur dans ses bagarres pour la rondelle le long des rampes dans sa zone. La rondelle ne sortait pas. On en a parlé et ça s'est amélioré de ce côté-là. »

- Claude Julien, au sujet d'Alex Galchenyuk

Claude Julien croit qu'il ne faut pas sous-estimer le sérieux de ce troisième choix au total en 2012. « C'est une bonne personne. Il est réceptif, il veut s'améliorer. Il pose des questions. Beaucoup de gens croyaient qu'il n'était pas facile de travailler avec lui, mais ça a très bien fonctionné avec lui dès le premier jour. Il y a eu beaucoup de défis avec nos jeunes cette saison et avec nos entraîneurs - ce n'est pas seulement moi -, on a passé beaucoup de temps avec les joueurs.

« Les jeunes ont été très réceptifs. On peut mettre Galchenyuk dans ce groupe parce qu'il est encore jeune. La récompense commence à venir dernièrement, on espère que ça va se poursuivre l'an prochain. »

L'entraîneur-chef du Canadien a souvent répété qu'il attribuait la fin de saison difficile de Galchenyuk l'an dernier à sa blessure. « Je ne sais pas quel type de joueur il était avant mon arrivée. Quand j'ai été embauché [à Montréal], il se remettait d'une blessure [à un genou]. Il m'apparaissait comme un patineur lent. Mais il s'en est remis et il a retrouvé sa vitesse. Tout a suivi. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent manier la rondelle ainsi dans une cabine téléphonique. »

JULIEN ET SEGUIN

Après son point de presse, à l'écart des micros, Julien a accepté de revenir sur sa relation avec Tyler Seguin. « Je n'ai jamais eu aucun problème avec Seguin, a-t-il confié à La Presse. Il voulait s'améliorer, comme Alex Galchenyuk. Ses intentions étaient bonnes. Il y avait autre chose qui a peut-être forcé l'équipe à prendre une décision, mais ce n'était pas son éthique de travail ou son désir de vaincre sur la patinoire. »

Claude Julien a-t-il tiré de son expérience avec Tyler Seguin des solutions pour relancer Galchenyuk ? « Je dirais que coacher au niveau junior m'a aidé encore plus que n'importe quoi d'autre. Ils arrivent à 17 ans et deux ans plus tard, ce ne sont plus les mêmes joueurs. Dans la Ligue nationale, le joueur a environ 20 ans quand il arrive et on voit la transformation à 24 ans. J'aborde ça de la même façon. »

L'entraîneur semble avoir eu la main heureuse en unissant récemment Lehkonen et De La Rose à Galchenyuk. À un collègue qui demandait à Julien de s'exprimer sur la chimie naissante entre Lehkonen et Galchenyuk, le coach a répondu qu'il ne fallait pas oublier non plus le centre qui jouait avec eux. Il faisait évidemment référence à Jacob De La rose, un autre jeune qui semble grandir en cette fin de saison.