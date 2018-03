 Laine, Marchand et Malkin sont les étoiles de la semaine 

L'attaquant des Jets de Winnipeg Patrik Laine, l'ailier des Bruins de Boston Brad Marchand et le centre des Penguins de Pittsburgh Evgeni Malkin ont été nommés les trois étoiles de la dernière semaine dans la LNH.

La Presse Canadienne New York

Laine a reçu la première étoile, lui qui a inscrit cinq buts en trois matchs pour aider les Jets à compiler un dossier de 2-1-0. Il a réussi le quatrième tour du chapeau de sa carrière dans une victoire de 3-0 face aux Rangers de New York, le 6 mars. Il est alors devenu le troisième joueur de l'histoire de la LNH à réussir quatre tours du chapeau avant son 20e anniversaire de naissance, après Jimmy Carson (5) et Dale Hawerchuk (5).

Cette séquence lui a permis d'atteindre le plateau des 40 buts cette saison et de devenir le neuvième joueur de l'histoire de la LNH à atteindre ce plateau avant d'avoir 20 ans.

Marchand a reçu la deuxième étoile, lui qui a amassé huit points (quatre buts et quatre aides) en trois matchs. Il a récolté trois buts et deux aides dans une victoire en prolongation de 6-5 face aux Red Wings de Detroit, le 6 mars. Il a inscrit son 11e but en carrière en prolongation dans cette rencontre, un record d'équipe.

Âgé de 29 ans, Marchand a récolté 29 buts et 40 aides en 53 matchs cette saison.

Malkin a été nommé la troisième étoile, alors qu'il a aussi accumulé huit points (trois buts et cinq aides), mais en quatre rencontres. Il a aidé les Penguins à présenter un dossier de 3-1-0 et à grimper au premier rang de la section Métropolitaine.

Âgé de 31 ans, Malkin occupe le deuxième rang du circuit avec 87 points en 66 matchs cette saison.