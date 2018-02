Cinq mois plus tard, Bergevin répondrait probablement la même chose au sujet de celui qui porte le numéro 27. Alors que le Canadien se prépare à accueillir les Islanders de New York, ce soir au Centre Bell, Galchenyuk a 12 buts et 22 aides à sa fiche. Une production respectable, certes, mais peut-être pas la production attendue de la part de celui qui a été le troisième choix au total lors du repêchage de 2012.

Galchenyuk s'attend à plus, lui aussi.

«Tout le monde sait à quoi s'attendre de moi, ce n'est pas ma première saison dans cette ligue, a expliqué le principal intéressé hier à Brossard. Je sais ce que je peux faire, et je sais que je dois contribuer à l'attaque.

«Quand Claude [Julien] est arrivé ici [la saison dernière], il n'a pas pu voir le joueur que je suis vraiment. Je ne vais pas le blâmer, je revenais alors d'une blessure et ça m'a pris du temps à redevenir moi-même. Mais maintenant, il sait ce que je suis capable de faire.»

Le sait-il vraiment? Au moment où cette saison de misère tire à sa fin, le mystère Galchenyuk reste entier dans le camp montréalais. Ce marqueur de 30 buts en 2015-2016 n'a jamais pu reprendre son poste de centre, et ses performances en demi-teinte ont poussé la direction du club à lui donner un rôle de joueur de quatrième trio pour amorcer la saison.

«Ce début de saison, je n'ai jamais eu à composer avec quelque chose comme ça.»

Notons aussi que le joueur américain n'a aucun but à ses 14 derniers matchs, et qu'il n'a que 2 points à ses 8 dernières parties.

«En partant, j'ai commencé l'année sur le quatrième trio, et ç'a été un moment difficile, mais j'ai bien répondu, je crois. Chaque début de saison, il y a des rencontres d'équipe, et le but est le même: participer aux séries. Maintenant, il reste 20 matchs à notre saison, et on se rend compte que ça n'arrivera pas... mais il faut rester concentrés et continuer à s'améliorer, c'est ce qu'il faut faire d'ici à la fin de la saison.»

«Tellement de pessimisme...»

À ce chapitre, les prochaines semaines seront assez importantes pour plusieurs joueurs, dont Galchenyuk, qui a un contrat jusqu'en 2019-2020. Après six saisons avec le Canadien, cet attaquant fait-il encore partie des plans à long terme, ou bien pourrait-il faire partie de ceux qui ne reviendront pas? Il ne connaît pas la réponse à cette question, et il affirme n'avoir eu aucune discussion avec la direction à ce sujet.

Mais les défaites, les doutes, les rumeurs de transaction, tout cela est devenu rapidement très lourd pour Galchenyuk, qui a eu à se tourner vers les membres de sa famille très souvent cette saison pour un peu de réconfort.

«Il y a tellement de pessimisme... dans un marché comme celui-ci, si on n'atteint pas les séries, c'est comme une tragédie, conclut-il. Les gens ne comprennent pas que nous sommes tous aussi frustrés dans le vestiaire. Ça n'a pas été tellement plaisant cette saison, mais il faut garder le moral et continuer à s'améliorer. C'est l'objectif principal d'ici à la fin.»